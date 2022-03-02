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Сульшер получил 7 млн фунтов в качестве компенсации за увольнение из «Манчестер Юнайтед»

02 Марта 2022 • 12:05 Комментировать

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер получил от «красных дьяволов» семь миллионов фунтов в качестве компенсации за своё увольнение.

По информации Goal.com, норвежский специалист получил от боссов манчестерской команды около семи миллионов фунтов в качестве компенсации за досрочное расторжение соглашения. Помощники Сульшера также получили приличные суммы. Если верить источнику, то бывший тренерский штаб «Юнайтед» получил около трёх миллионов фунтов.

Напомним, что Сульшер был уволен из «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. На данный момент с манкунианцами работает немец Ральф Рангник.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Уле Гуннар Сульшер
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