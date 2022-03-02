Фердинанд советует «МЮ» подписать Райса и Макгинна

Известный экс-футболист Рио Фердинанд порекомендовал «Манчестер Юнайтед» присмотреться к Джону Макгинну («Астон Вилла») и Деклану Райсу («Вест Хэм»).

«Характер – один из элементов, необходимых нынешнему «МЮ». На мой взгляд, Джон Макгинн – хороший игрок и отличный профессионал, не боящийся говорить людям правду в лицо. Для достижения успеха важны не только футбольные способности, но и личные качества. Джон очень хорош в этом аспекте. Что касается Райса, то о нём и так сказано достаточно. Мне очень нравится этот игрок. Вокруг него можно строить команду», – цитирует слова легенды «Манчестер Юнайтед» Standard.

27-летний Джон Макгинн оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро, а 23-летний Деклан Райс – в 75 млн.