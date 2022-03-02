Швейцарский бизнесмен может купить «Челси»

Швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс сообщил, что ему поступило предложение о покупке «Челси», которым владеет российский миллиардер Роман Абрамович.

«Мне нужно подождать четыре-пять дней. Сейчас Абрамович просит слишком много денег. Вы знаете, «Челси» должен ему 2 миллиарда фунтов стерлингов. Но у «Челси» нет денег. Значит: те, кто покупает «Челси», должны компенсировать эту сумму Абрамовичу», — цитирует Висса Goal.com.

Швейцарец заявил, что сейчас ему не известна точная сумма, за которую Абрамович будет готов расстаться со своим клубом. По словам Висса, если подобная покупка и состоится, то он обязательно воспользуется помощью инвесторов.

Напомним, что из-за санкций, вызванных ситуацией на Украине, Абрамовичу пришлось передать управление «Челси» попечительскому совету.