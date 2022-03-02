У «Манчестер Юнайтед» долги на 500 млн фунтов

Представители «Манчестер Юнайтед» опубликовали финансовый отчёт за минувший год.

Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», за последний год чистый долг манчестерской команды увеличился на 12 процентов до 494 миллионов фунтов. Общие расходы «Юнайтед» за последний год выросли почти на 30 процентов, а зарплатная ведомость команды на данный момент составляет почти 400 миллионов фунтов.

Напомним, что футболисты «Манчестер Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника пока занимают четвёртую строчку в национальном чемпионате.