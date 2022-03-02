Варди побил рекорд Яна Райта

Нападающий «Лестера» Джейми Варди забил мяч в игре своего клуба против «Бёрнли», это был второй гол «Лестера» в матче, и «лисы» победили со счетом 2:0. Для Варди, которому сейчас 35 лет, этот гол стал 94-м с момента, когда ему исполнилось тридцать лет (то есть, за последние пять лет, Варди исполнилось 35 не так давно - 11 января). По этому показателю Варди вышел на первое место в английской Премьер-лиге. Предыдущее достижение принадлежало легенде лондонского «Арсенала» Яну Райту, блиставшему в 90-е годы.

Варди выступает за «Лестер» с 2012 года, в 2016 году он стал чемпионом Англии в составе «лис».