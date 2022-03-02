Бербатов защищает Роналду

Бывший партнер Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед», болгарский нападающий Димитар Бербатов, считает, что CR7 не заслуживает критики в свой адрес, тем более, в свои 37 лет. Ранее Бербатов предлагал назначить Роналду капитаном команды.

- Когда у команды невыразительные результаты, то люди всегда стремятся обвинить главных игроков команды. В этом случае, Криштиану Роналду. Но в команде - 11 игроков, и они все ответственны в равной степени. Роналду в свои 37 лет может позволить себе неважно провести матч-другой, это нормально. Люди должны помнить об этом, - считает Бербатов, слова которого цитирует английское издание The Sun.