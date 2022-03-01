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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп – о праздновании победы в Кубке Лиги: «Включили музыку в автобусе»

01 Марта 2022 • 23:51 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о праздновании победы в Кубке Лиги.

«Мы немного попраздновали в раздевалке, а затем в автобусе включили громкую музыку. В самолёте всё уже было тихо. В Ливерпуль мы вернулись днём, ребята поехали домой, мы приняли решение предоставить им выходной. Но сегодня всё вернулось на свои места, мы тренируемся и продолжаем готовиться к следующим матчам, нет времени на празднования», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба «Ливерпуля».

Завтра, 2 марта, «Ливерпуль» на своем поле примет «Норвич» в рамках пятого раунда Кубка Англии, стартовый свисток запланирован на 23:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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01 Марта
23:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о праздновании победы в Кубке Лиги: «Включили музыку в автобусе»
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