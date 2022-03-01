Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тьяго пропустит около недели

01 Марта 2022 • 23:35 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара получил повреждение на разминке перед матчем с «Челси».

Как сообщил главный тренер клуба Юрген Клопп в разговоре с журналистами, Тьяго получил несерьезное повреждение, но будет вынужден пропустить около недели из-за проблем с мышцей задней поверхности бедра. Ожидается, что испанец вернётся в строй к матчу против «Интера».

30-летний полузащитник сыграл пятнадцать матчей за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Тьяго с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 46 минута Бёрнли 0:0 Лестер 2.95 3.35 2.47
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Марта
23:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о праздновании победы в Кубке Лиги: «Включили музыку в автобусе»
23:35 · Англия. Премьер-лига
Тьяго пропустит около недели
23:22 · Англия. Премьер-лига
Роджерс – о возвращении Варди в строй: «Отличная новость»
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Атлетико» интересуются Симеоне
21:43 · Англия. Премьер-лига
Эльнени – о поражении в финале Кубка Африке: «Мне становится грустно, когда вспоминаю этот матч»
21:26 · Англия. Премьер-лига
Дортмундская «Боруссия» интересуется Вернером
21:20 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен согласовал условия личного контракта с «Барселоной»
20:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мы покупали Грилиша не для того, чтобы он забивал по 45 голов за сезон»
20:35 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о критике в адрес Маунта: «Он этого не заслуживает»
19:15 · Англия. Премьер-лига
Томас Тухель эмоционально ответил на вопрос журналиста об Украине
18:11 · Англия. Премьер-лига
У «Эвертона» могут возникнуть проблемы из-за санкций в отношении Алишера Усманова
18:01 · Англия. Премьер-лига
Агуэро оценил шансы «Манчестер Сити» на требл
17:21 · Англия. Премьер-лига
Триппьер зазывает Облака в АПЛ
16:39 · Англия. Премьер-лига
«Ботафого» ждёт Кавани: Мы богаче «Барселоны», переходи к нам!
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пополнил список претендентов на звезду «Спортинга»
Все новости
Рекомендуем