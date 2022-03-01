Тьяго пропустит около недели

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара получил повреждение на разминке перед матчем с «Челси».

Как сообщил главный тренер клуба Юрген Клопп в разговоре с журналистами, Тьяго получил несерьезное повреждение, но будет вынужден пропустить около недели из-за проблем с мышцей задней поверхности бедра. Ожидается, что испанец вернётся в строй к матчу против «Интера».

30-летний полузащитник сыграл пятнадцать матчей за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Тьяго с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.