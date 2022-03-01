Роджерс – о возвращении Варди в строй: «Отличная новость»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался о возвращении в строй нападающего Джейми Варди.

«Варди восстановился от травмы – это отличная новость для нас. Он выглядел отлично на последних тренировках. Если нужно будет, то он выйдет на поле и поможет команде», - цитирует Роджерса пресс-служба «Лестера».

Напомним, что Варди получил повреждение ещё в декабре в матче против «Ливерпуля», у форварда были диагностированы проблемы с подколенным сухожилием.

35-летний англичанин сыграл 22 матча за «Лестер» во всех турнирах нынешнего сезоне, забил одиннадцать голов и отдал одну голевую передачу.