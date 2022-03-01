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«Ньюкасл» и «Атлетико» интересуются Симеоне

01 Марта 2022 • 22:36 Комментировать

Аргентинский нападающий «Вероны» Джованни Симеоне может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Diario Sport, видеть Симеоне у себя хочет «Ньюкасл». Из Испании интерес к аргентинцу проявляет «Атлетико», где Джованни может воссоединиться со своим отцом.

Отметим, что права на Симеоне принадлежат «Кальяри», но у «Вероны» есть возможность выкупа форварда за двенадцать миллионов евро, которой клуб воспользуется с большой долей вероятности, чтобы затем выгодно продать Джованни.

26-летний нападающий сыграл 26 матчей в нынешнем сезоне, забил пятнадцать голов и отдал четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Атлетико Мадрид Джованни Симеоне
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