Дортмундская «Боруссия» интересуется Вернером

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может вернуться в немецкую Бундеслигу.

Как сообщает Sky Sports, в услугах форварда заинтересована дортмундская «Боруссия». Отмечается, что до переговоров дело пока не доходило. Препятствием может стать зарплата Вернера, в «Челси» он получает порядка шестнадцати миллионов евро в год, у дортмундцев таких денег нет.

25-летний немец сыграл двадцать три матча за «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона, забил всего лишь шесть голов и отдал две голевые передачи. Трансферная стоимость Тимо по версии портала Transfermarkt оценивается в пятьдесят миллионов евро.