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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кристенсен согласовал условия личного контракта с «Барселоной»

01 Марта 2022 • 21:20 Комментировать

Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен скорее всего продолжит карьеру в Испании.

Как сообщил журналист Херард Морено в «Твиттере», «Барселона» согласовала с датским защитником условия контракта, таким образом, Кристенсен присоединится к новому клубу в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

25-летний Кристенсен принял участие в четырнадцати матчах «Челси» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость защитника по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в тридцать пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андреас Кристенсен
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