Кристенсен согласовал условия личного контракта с «Барселоной»

Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен скорее всего продолжит карьеру в Испании.

Как сообщил журналист Херард Морено в «Твиттере», «Барселона» согласовала с датским защитником условия контракта, таким образом, Кристенсен присоединится к новому клубу в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

25-летний Кристенсен принял участие в четырнадцати матчах «Челси» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость защитника по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в тридцать пять миллионов евро.