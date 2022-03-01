Гвардиола: «Мы покупали Грилиша не для того, чтобы он забивал по 45 голов за сезон»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике Джеке Грилише.

«Его статистика похожа или даже лучше той, что была в «Астон Вилле». Я говорю именно о количестве касаний мяча. Мы покупали его не для того, чтобы он забивал по 45 голов за сезон. У него нет таких качеств, но есть другие. Сегодня многие футболисты играют на статистику – это самая большая ошибка, которую они могут совершить. Я считаю, что Грилиш играет хорошо, если бы было иначе, то он бы знал об этом», - цитирует испанского специалиста Daily Mail.

«Горожане» заплатили «Астон Вилле» больше ста миллионов долларов за переход Грилиша.