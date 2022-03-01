Тухель – о критике в адрес Маунта: «Он этого не заслуживает»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о критике полузащитника Мэйсона Маунта после финала Кубка Лиги, в котором лондонцы уступили «Ливерпулю».

«Никто не заслуживает того, чтобы быть обвиненным за нереализованный момент. Я уверен, что человек, который больше всех хотел бы забить – это Маунт. Можете даже не сомневаться в этом, но случается всякое, опасный момент не всегда является голом.

Считаю, что в целом Маунт сыграл здорово, он хорошо открывался и принимал мяч в опасных зонах. Это именно то, чего мы от него требовали, нам просто не повезло», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба «Челси».