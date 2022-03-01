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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Триппьер зазывает Облака в АПЛ

01 Марта 2022 • 17:21 Комментировать
Ньюкасл
...
Брайтон
2.65 3.25 2.75
05.03 18:00

Перебравшийся в английский «Ньюкасл» Киран Триппьер высоко ценит своего бывшего одноклубника Яна Облака. Триппьер перебрался в английский чемпионат минувшей зимой, в то время как Облак выступает за мадридский клуб уже восемь лет. Триппьер считает, что словенский голкипер также мог бы сменить обстановку.

- Облак - один из лучших вратарей в мире. Я думаю, было бы отлично, если бы он перебрался в английский чемпионат. Он часто спрашивает меня о нем. Конечно, я хотел бы видеть его тут. В «Ньюкасле» или другой команде, я пока вам не могу сказать. Никогда не знаешь, что может случиться. Он - один из лучших в мире, повторюсь, - заявил Триппьер, слова которого цитирует BBC Sport.
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Евро-Футбол.Ру,
Ян Облак Киран Триппьер
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