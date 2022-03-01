«Ботафого» ждёт Кавани: Мы богаче «Барселоны», переходи к нам!

Президент бразильского клуба «Ботафого» подтвердил, что его коллективу нужен Эдинсон Кавани. Об интересе «Ботафого» к уругвайскому форварду мы уже сообщали ранее, но к нему также проявляла интерес и «Барселона» - а редко какой футболист отказывается рассматривать предложения от такого клуба... Однако Джон Текстор, президент «Ботафого», не отказывается от своих намерений и соблазняет 35-летнего форварда хорошим гонораром.

- «Барселона» переживает финансовый кризис, сегодня у меня больше денег, чем у «Барселоны», - заявил Текстор в интервью бразильскому телеканалу SporTV.

Контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» истекает предстоящим летом, он сможет перебраться в другой клуб в качестве свободного агента.