«Манчестер Юнайтед» пополнил список претендентов на звезду «Спортинга»

«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию другим английским клубам и «Атлетико» в гонке за подписание опорного хавбека «Спортинга» Жоау Палиньи.

Как сообщалось раньше, к полузащитнику лиссабонского клуба и сборной Португалии проявляют интерес «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Также его имя фигурирует в списке желаний мадридского «Атлетико». По данным Record, представители «Юнайтед» видят в 26-летнем игроке возможную замену Донни ван де Беку и Полю Погба, которые могут уйти в ближайшее время.

Жоау Палинья оценивается порталом Transfermarkt в 26 млн евро. В 30 матчах нынешнего сезона он забил 3 гола.