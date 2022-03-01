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«Манчестер Юнайтед» пополнил список претендентов на звезду «Спортинга»

01 Марта 2022 • 15:50 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1.35 4.90 9.00
06.03 19:30

«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию другим английским клубам и «Атлетико» в гонке за подписание опорного хавбека «Спортинга» Жоау Палиньи.

Как сообщалось раньше, к полузащитнику лиссабонского клуба и сборной Португалии проявляют интерес «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Также его имя фигурирует в списке желаний мадридского «Атлетико». По данным Record, представители «Юнайтед» видят в 26-летнем игроке возможную замену Донни ван де Беку и Полю Погба, которые могут уйти в ближайшее время.

Жоау Палинья оценивается порталом Transfermarkt в 26 млн евро. В 30 матчах нынешнего сезона он забил 3 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Жоау Палинья
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