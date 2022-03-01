«Ливерпуль» готов расстаться с Гомесом за 30 миллионов евро

24-летний защитник «Ливерпуля» Джо Гомес сможет покинуть команду, если потенциальный покупатель согласится отдать за него 30 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с «красными» рассчитан до 2024 года, однако СМИ утверждают, что команду он покинет уже летом.

По информации ElNacional, молодой футболист недоволен тем, что он получает недостаточно игровой практики. В текущем сезоне английской Премьер-лиги Гомес выходил на поле всего пять раз.

Интерес к Гомесу проявляли представители мадридского «Реала», «Астон Виллы» и «Ньюкасла». Заплатить запрашиваемую сумму за футболиста готовы только «сороки».