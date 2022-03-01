«Атлетико» и три английских клуба хотят заполучить полузащитника «Спортинга»

Португальский полузащитник лиссабонского «Спортина» Жоау Пальинья может в летнее межсезонье пойти на повышение.

По информации Record, в услугах 26-летнего португальского футболиста очень заинтересованы сразу несколько клубов с туманного Альбиона, среди которых «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и лондонский «Тоттенхэм». На Пальинью также претендует мадридский «Атлетико». Стоит отметить, что действующий договор Жоау с лиссабонским клубом рассчитан до июля 2026 года.

В этом сезоне Пальинья провёл в португальской лиге 19 матчей, в которых забил три мяча.