Защитник «Торино» может перебраться в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский защитник «Торино» Глейсон Бремер может летом сменить клубную прописку и переехать на туманный Альбион.

Как в своём «Твиттере» написал авторитетный инсайдер и журналист Николо Скира, в услугах 24-летнего бразильского футболиста очень заинтересован «Манчестер Юнайтед», который летом хочет усилить свои оборонительные редуты. Бремера также хотели бы подписать мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер».

Напомним, что в этом сезоне Глейсон Бремер провёл в итальянском чемпионате 24 матча, в которых забил два мяча и сделал один ассист.