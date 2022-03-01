Сон Хын Мин в восторге от совместной игры с Кейном

Корейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал журналистам, что ему очень нравится играть вместе с англичанином Гарри Кейном.

Кореец заявил, что он уже долгое время играет с Кейном и каждый раз восторгается тем, какие решения английский форвард принимает и как видит поле. Сон отметил, что он просто невероятно рад играть вместе с Гарри.

Напомним, что в этом сезоне Сон Хын Мин провёл в английской лиге 22 матча, в которых забил десять мячей и сделал пять ассистов. «Шпоры» на данный момент занимают седьмую строчку в таблице АПЛ.