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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» активизировал переговоры с Сака по поводу нового контракта

01 Марта 2022 • 09:39 Комментировать

Руководители лондонского «Арсенала» активизировали переговоры с молодым английским полузащитником Букайо Сака по поводу нового соглашения.

Как в своём «Твиттере» написал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, боссы лондонской команды хотят как можно скорее договориться с 20-летним английским футболистом по поводу нового договора. Действующее соглашение Сака с «канонирами» рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне Букайо Сака провёл в английской лиге 24 встречи, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Букайо Сака
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