«Арсенал» активизировал переговоры с Сака по поводу нового контракта

Руководители лондонского «Арсенала» активизировали переговоры с молодым английским полузащитником Букайо Сака по поводу нового соглашения.

Как в своём «Твиттере» написал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, боссы лондонской команды хотят как можно скорее договориться с 20-летним английским футболистом по поводу нового договора. Действующее соглашение Сака с «канонирами» рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне Букайо Сака провёл в английской лиге 24 встречи, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя ассистами.