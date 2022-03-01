Лондонский «Арсенал» отчитался о рекордных убытках

Представители лондонского «Арсенала» опубликовали финансовый отчёт за последний год и отчитались о рекордных убытках.

Как сообщает пресс-служба «канониров», за последний финансовый год лондонская команда понесла рекордные для себя убытки в солидные 107 миллионов фунтов. Связано это с эпидемией коронавируса, из-за которой долгое время на трибуны «Эмирейтс» не были допущены болельщики.

Напомним, что на данный момент «Арсенал» под шефством Микеля Артеты занимает шестую строчку в английском чемпионате.