Конте: Нам всем нужен мир

Итальянский рулевой лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте в разговоре с журналистами высказался по поводу ситуации между Россией и Украиной.

Конте заявил, что ситуация очень печальная, раз мы в 2022 году мы вынуждены обсуждать подобные вещи. Итальянский специалист отметил, что всем нам нужен мир, так что необходимо сообща выступить против глупости людей, которые ответственны за этот конфликт.

Напомним, что руководители ФИФА и УЕФА недавно ввели новые санкции против российских команд, которым впредь запрещено участвовать в международных поединках.