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«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Осимхеном

01 Марта 2022 • 04:55 Комментировать

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может сменить летом клуб - им заинтересовался английский «Манчестер Юнайтед». Однако цену в сто миллионов евро, которую выставил «Наполи» за 23-летнего нигерийца, не вполне устраивает руководство «Манчестер Юнайтед», и потому сейчас они намерены поторговаться, сообщает Daily Star.

Ранее Осимхен выступал за нигерийский клуб «Ультимэйт Страйкерс», немецкий «Вольфсбург», бельгийский «Шарлеруа» и французский «Лилль», после чего в 2020 перебрался в «Наполи». В текущем сезоне на его счету уже одиннадцать голов в двадцати двух матчах за итальянский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен Трансферы футбола - лето 2022
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