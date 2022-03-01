«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Осимхеном

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может сменить летом клуб - им заинтересовался английский «Манчестер Юнайтед». Однако цену в сто миллионов евро, которую выставил «Наполи» за 23-летнего нигерийца, не вполне устраивает руководство «Манчестер Юнайтед», и потому сейчас они намерены поторговаться, сообщает Daily Star.

Ранее Осимхен выступал за нигерийский клуб «Ультимэйт Страйкерс», немецкий «Вольфсбург», бельгийский «Шарлеруа» и французский «Лилль», после чего в 2020 перебрался в «Наполи». В текущем сезоне на его счету уже одиннадцать голов в двадцати двух матчах за итальянский клуб.