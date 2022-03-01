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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марш: «Не могу передать словами свое восхищение Бьелсой»

01 Марта 2022 • 00:48 Комментировать

Новый главный тренер «Лидса» Джесси Марш лестно высказался о Марселе Бьелсе, который был отправлен в отставку.

«Не могу передать словами мое восхищение и уважение Бьелсе. Когда я был помощником главного тренера сборной США, то наша первая игра была против Чили Бьелсы. Я следил за его карьерой и со стороны видел, что он сделал для «Лидса». Марсело – герой. Удивительно, как ему удалось вырастить «Лидс» до команды уровня английской Премьер-лиги», - цитирует Марша пресс-служба «Лидса».

О назначении Марша было объявлено вчера, 28 февраля. Американец заключил долгосрочный контракт с английским клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Марсело Бьелса Джесси Марш
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