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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Йович может перебраться из «Реала» в АПЛ или Серию А

01 Марта 2022 • 00:25 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
1.60 4.10 5.40
05.03 23:00

Сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович остался в команде до конца сезона, но летом он все же может покинуть клуб. Услугами молодого серба интересуются сразу несколько клубов. В Италии это тяготеющие к середнякам «Аталанта» и «Фиорентина», а вот в Англии услугами 24-летнего сербского форварда заинтересовался более амбициозный «Арсенал», сообщает El Mundo Deportivo.

Соглашение с футболистом рассчитано до 2025 года, а значит, претендентам на Йовича придется раскошелиться. В нынешнем сезоне на счету Йовича один гол в семнадцати матчах, а также два результативных паса своим партнерам.

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Реал Мадрид Аталанта Фиорентина Арсенал Лондон Лука Йович Трансферы футбола - лето 2022
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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