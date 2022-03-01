Йович может перебраться из «Реала» в АПЛ или Серию А

Сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович остался в команде до конца сезона, но летом он все же может покинуть клуб. Услугами молодого серба интересуются сразу несколько клубов. В Италии это тяготеющие к середнякам «Аталанта» и «Фиорентина», а вот в Англии услугами 24-летнего сербского форварда заинтересовался более амбициозный «Арсенал», сообщает El Mundo Deportivo.

Соглашение с футболистом рассчитано до 2025 года, а значит, претендентам на Йовича придется раскошелиться. В нынешнем сезоне на счету Йовича один гол в семнадцати матчах, а также два результативных паса своим партнерам.