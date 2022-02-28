Марш возглавил «Лидс»

«Лидс» объявил о назначении Джесси Марша на пост главного тренера клуба. Соглашение рассчитано до июня 2025 года.

«Я действительно взволнован. «Лидс» является большим клубом, я знаю игроков, которые играли здесь, польщен возможностью поработать здесь.

Мне нравится менталитет этой команды, которая играет для болельщиков и бьется друг за друга. Это то, что я люблю как тренер.

Здесь есть всё для работы. Я пришёл в «Лидс», чтобы помочь клубу стать лучше. Мы должны сохранять спокойствие и контролировать то, что можем контролировать», - цитирует американского специалиста пресс-служба «Лидса».