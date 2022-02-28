«Кристал Пэлас» заинтересован в услугах защитника мадридского «Реала»

Дани Себальос летом может стать игроком «Кристал Пэлас», это случится, если «орлы» смогут договориться с мадридским «Реалом». В этом сезоне испанский защитник сыграл в считанном количестве матчей, его выбила из строя травма. В то же время его контракт с клубом истекает через год - в июне 2023 года. Это означает, что «Реалу» желательно продать его поскорее, дабы выручить какие-то деньги за 25-летнего футболиста, сообщает El Mundo Deportivo.

Ориентировочная стоимость футболиста - 18 миллионов евро, такие цифры приводит Transfermarkt. В прошлом сезоне Себальос уже выступал в аренде в английской Премьер-лиги, но в составе «Арсенала».