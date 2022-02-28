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Роналду может сесть на скамейку в составе «Манчестер Юнайтед»

28 Февраля 2022 • 19:51 Комментировать
Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в следующем сезоне может сесть на скамейку запасных. Временный главный тренер клуба Ральф Рангник сомневается в том, что португалец сможет закрепиться в основном составе.

Несмотря на то, что Роналду является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, Рангник предполагает, что возраст берет свое и футболисту нужно уступить место молодым конкурентам.

Как отмечает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» летом может начать поиски нового форварда.

Роналду может быть недоволен этим решением, что подтолкнет футболиста покинуть команду.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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