Роналду может сесть на скамейку в составе «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в следующем сезоне может сесть на скамейку запасных. Временный главный тренер клуба Ральф Рангник сомневается в том, что португалец сможет закрепиться в основном составе.
Несмотря на то, что Роналду является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, Рангник предполагает, что возраст берет свое и футболисту нужно уступить место молодым конкурентам.
Как отмечает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» летом может начать поиски нового форварда.
Роналду может быть недоволен этим решением, что подтолкнет футболиста покинуть команду.
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