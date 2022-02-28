Зинченко призвал полностью изолировать Россию от мирового спорта

25-летний украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко потребовал полностью изолировать Россию от мирового спорта. Требования футболист опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

«Мы требуем от международного спортивного сообщества», - написал Зинченко перед тем, как озвучит свои требования.

Футболист потребовал исключить Россию из международных органов и отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Российским телеканалам футболист требует не продавать права на телетрансляции, а российским организациям запретить спонсирование спортивных мероприятий.

Также Зинченко требует оказать информационную поддержку Украине в освещении событий, происходящих на ее территории.