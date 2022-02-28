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Абрамович присоединился к переговорам России и Украины для поиска мирного решения

28 Февраля 2022 • 14:34 Комментировать

Российский бизнесмен Роман Абрамович присоединился к переговорам между Россией и Украиной для нахождения мирного решения в сложившейся ситуации. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В данный момент Абрамович находится в Беларуси, где проходят переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Напомним, что ранее Роман Абрамович, являющийся владельцем лондонского «Челси», передал управление клубом попечительскому совету благотворительному фонда клуба. По мнению бизнесмена, такое решение в данный момент является правильным, учитывая сложившуюся ситуацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Абрамович
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