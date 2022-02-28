«Ювентус» обозначил Погба своей главной трансферной целью на лето

Итальянский «Ювентус» горит желанием вернуть в свой состав французского полузащитника Поля Погба, в настоящее время выступающего за «Манчестер Юнайтед». «Старая синьора» определила Погба в качестве главной цели на предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.

Действующий контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в этом июне, так что «Ювентус» может получить футболиста бесплатно. Но для этого туринцам нужно будет выиграть конкуренцию у других европейских топ-клубов, которые также хотели бы видеть в своих рядах 28-летнего хавбека сборной Франции.

Поль Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 годы. «Манчестер Юнайтед» выкупил своего воспитанника у итальянского клуба за 105 миллионов евро.