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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Кристал Пэлас» решил заполучить полузащитника «Реала»

28 Февраля 2022 • 12:11 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Кристал Пэлас
2.25 3.15 3.50
05.03 18:00

Английский «Кристал Пэлас» нацелился на полузащитника мадридского «Реала». По сообщениям Fichares, ближайшим летом «стекольщики» надеются видеть в своём составе Дани Себальоса.

За 25-летнего испанского хавбека английский клуб готов заплатить 18 миллионов евро. Дани Себальос уже имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге – он был игроком «Арсенала» с 2019 по 2021 годы.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Себальоса в 18 миллионов евро. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Дани сыграл за «сливочных» всего 6 матчей, причём всякий раз выходя на замену во втором тайме.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Кристал Пэлас Дани Себальос
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ВУЛВЕРХЭМПТОН КРИСТАЛ ПЭЛАС
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