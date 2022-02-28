«Кристал Пэлас» решил заполучить полузащитника «Реала»

Английский «Кристал Пэлас» нацелился на полузащитника мадридского «Реала». По сообщениям Fichares, ближайшим летом «стекольщики» надеются видеть в своём составе Дани Себальоса.

За 25-летнего испанского хавбека английский клуб готов заплатить 18 миллионов евро. Дани Себальос уже имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге – он был игроком «Арсенала» с 2019 по 2021 годы.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Себальоса в 18 миллионов евро. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Дани сыграл за «сливочных» всего 6 матчей, причём всякий раз выходя на замену во втором тайме.