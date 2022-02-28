Эшли Янг: Приятно снова видеть Эриксена на поле

Английский защитник «Астон Виллы» Эшли Янг в своём «Твиттере» прокомментировал возвращение датского полузащитника Кристиана Эриксена на поле.

Эшли написал, что он безумно рад за своего друга, который снова вернулся в большой футбол. Янг отметил, что ему приятно снова видеть Эриксена на поле. Напомним, что датчанин вышел на замену во втором тайме матча между «Брентфордом» и «Ньюкаслом».

Летом прошлом года Эриксен пережил остановку сердца во время матча чемпионата Европы между датчанами и финнами. Медикам пришлось реанимировать Кристиана прямо на поле.