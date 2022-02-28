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«Манчестер Юнайтед» заинтересовался форвардом ПСВ

28 Февраля 2022 • 00:22 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» снова проявляет интерес к Коди Гакпо, нападающему голландского ПСВ. Ранее манкунианцы уже интересовались возможностью трансфера футболиста, уточняет The Mirror. Однако проблемой каждый раз становится цена - ПСВ желает выручить за него не менее 55 миллионов евро, что в «Манчестер Юнайтед» считают чуть завышенной суммой.

В текущем сезоне 22-летний Гакпо является главным бомбардиром своего клуба, забив семь мячей за восемнадцать матчей, и уже заработал приглашение в сборную Нидерландов, сыграв за нее в прошлом году три матча, в том числе и в игре против Северной Македонии на Евро-2020. Гакпо стал первым игроком с 1980 года, который дебютировал в сборной Нидерландов в матче финальной части Чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ Трансферы футбола - лето 2022 Коди Гакпо
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