Марш возглавит «Лидс»

«Лидс» определился с новым главным тренером.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», «Лидс» согласовал все условия с Джесси Маршем. Назначение американца – это вопрос времени. Как только Марш получит разрешение на работу, то обо всём будет объявлено официально, случиться это должно уже на следующей неделе.

Последним местом Марша был «РБ Лейпциг», в котором 48-летний специалист проработал меньше года.

«Лидс» набрал 23 очка в 26 турах и расположился лишь на шестнадцатом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отрыв от «Бёрнли», идущего в зоне вылета, составляет два зачётных балла.