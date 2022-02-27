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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марш возглавит «Лидс»

27 Февраля 2022 • 23:16 Комментировать

«Лидс» определился с новым главным тренером.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», «Лидс» согласовал все условия с Джесси Маршем. Назначение американца – это вопрос времени. Как только Марш получит разрешение на работу, то обо всём будет объявлено официально, случиться это должно уже на следующей неделе.

Последним местом Марша был «РБ Лейпциг», в котором 48-летний специалист проработал меньше года.

«Лидс» набрал 23 очка в 26 турах и расположился лишь на шестнадцатом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отрыв от «Бёрнли», идущего в зоне вылета, составляет два зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Джесси Марш
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