«Манчестер Юнайтед» закрашивает логотипы «Аэрофлота» на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» избавляется от упоминаний российского авиаперевозчика «Аэрофлот» после того, как стороны расторгли контракт. Футбольный клуб сотрудничал с компанией с 2013 года.

Напомним, что после начала военной операции на территории Украины, «красные дьяволы» приняли решение о прекращении сотрудничества с «Аэрофлотом». Сейчас представители клуба занимаются поисками нового авиаперевозчика, который станет официальным партнером «Манчестер Юнайтед».

Упоминания о сотрудничестве с российской компании было и на территории стадиона «Олд Траффорд». Как сообщает The Sun, сейчас рабочие закрашивают логотипы «Аэрофлота» и убирают всю атрибутику с символикой авиаперевозчика.