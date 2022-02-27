Фил Фоден близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

Креативный полузащитник «горожан» Фил Фоден в скором времени продлит соглашение с командой. Представители клуба и игрока начали переговоры о продление контракта. Об этом сообщил журналист Николо Скира в «Твиттере».

Новое соглашение игрока будет рассчитано до 2027 года, передаёт источник. Также 21-летний игрок получит прибавку к зарплате. Нынешний контракт Фодена истекает в 2024 году.

В текущем сезоне англичанин провёл 28 матчей во всех турнирах, забил в них десять голов и отдал шесть голевых передач. Его текущая стоимость оценивается Transfermarkt в €85 млн.