Ральф Рангник раскритиковал звезд «Манчестер Юнайтед» за плохую реализацию

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник обрушился с критикой на звезд команды из-за плохой реализации моментов. Прошедший матч с «Уотфордом» завершился нулевой ничьей.

По словам Рангника, созданных моментов было достаточно для того, чтобы забивать и забирать три очка, однако «красные дьяволы» не смогли воспользоваться своими шансами.

Специалист добавил, что задача тренерского штаба состоит в том, чтобы команда могла создавать достаточное количество моментов, но поскольку их достаточно, проблема заключается в том, что игроки группы атаки не могут забить.

«Нам нужно быть острее перед воротами», - заключил тренер.