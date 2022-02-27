«Вест Хэм» поддержал украинского футболиста Андрея Ярмоленко

«Вест Хэм» перед матчем с «Вулверхэмптоном» поддержал 32-летнего украинского футболиста Андрея Ярмоленко и народ Украины. С призывом остановить войну на поле вышли и футболисты «волков».

На домашней арене «молотобойцев» появилась фотография Ярмоленко на фоне украинского флага.

«Посылаем любовь и молитвы Андрею Ярмоленко и народу Украины», - сказано на баннере.

Также перед началом матча капитан команды Деклан Райс вышел на поле, держа в руках футболку с фамилией и номером футболиста.

Из-за сложившейся ситуации Ярмоленко дали отпуск. Футболист не принимает участие в текущем матче.