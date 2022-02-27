Ван Дейк: «Если вы не верите в чемпионскую гонку — не приходите на стадион поддерживать нас»

Голландский защитник «Ливерпуля» рассказал, что, по его мнению, чемпионская гонка в АПЛ ещё далека от завершения.

«Пару лет назад мы были в этом же «горячем кресле» — на пару очков впереди от второго места. Это было тяжело, и мы не устояли. Такое лидерство сложно назвать удобным. Нелегко справляться с огромным давлением. Но «Манчестер Сити» уже доказывал, что является невероятным клубом, и может сделать что угодно.

Но если кто-то из болельщиков больше не верит в чемпионскую гонку – не приходите на стадион и не поддерживайте нас. Вы должны верить, что мы сможем побеждать и менять ситуацию. У нас впереди есть ещё очень много игр, чтобы всё изменить», — приводит слова защитника Daily Mail.

В данный момент «Ливерпуль» занимает 2 строчку в английской Премьер-лиге и отстаёт от идущего первым «Манчестер Сити» на 6 очков, имея матч в запасе.