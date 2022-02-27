Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк: «Если вы не верите в чемпионскую гонку — не приходите на стадион поддерживать нас»

27 Февраля 2022 • 16:38 Комментировать
Арсенал
0:0
Ливерпуль
отменен

Голландский защитник «Ливерпуля» рассказал, что, по его мнению, чемпионская гонка в АПЛ ещё далека от завершения.

 «Пару лет назад мы были в этом же «горячем кресле» — на пару очков впереди от второго места. Это было тяжело, и мы не устояли. Такое лидерство сложно назвать удобным. Нелегко справляться с огромным давлением. Но «Манчестер Сити» уже доказывал, что является невероятным клубом, и может сделать что угодно.

Но если кто-то из болельщиков больше не верит в чемпионскую гонку – не приходите на стадион и не поддерживайте нас. Вы должны верить, что мы сможем побеждать и менять ситуацию. У нас впереди есть ещё очень много игр, чтобы всё изменить», — приводит слова защитника Daily Mail.

В данный момент «Ливерпуль» занимает 2 строчку в английской Премьер-лиге и отстаёт от идущего первым «Манчестер Сити» на 6 очков, имея матч в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 21 минута Вест Хэм 0:0 Вулверхэмптон 2.17 3.50 3.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Февраля
16:38 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Если вы не верите в чемпионскую гонку — не приходите на стадион поддерживать нас»
15:40 · Англия. Премьер-лига
Варан рассказал о разнице между АПЛ и Ла Лигой, отталкиваясь от собственных ощущений на поле
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» закончил переговоры с Маршем, который станет новым главным тренером команды
14:17 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» объявил об увольнении Бьелсы
14:11 · Англия. Премьер-лига
Левандовски: «Холанн и Мбаппе – талантливые ребята, но они не будут доминировать, как Месси и Роналду»
13:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выпустил официальное заявление о событиях на территории Украины
13:27 · Англия. Премьер-лига
Пирс Морган раскритиковал Абрамовича после того, как он отказался от «Челси»
13:04 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» лидирует в борьбе за нападающего «Бенфики»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Варан рассказал о плюсах нахождения в одной команде с Роналду
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» планирует вложиться в защитника, чтобы удержать Конте
12:31 · Англия. Кубок лиги
Ван Дейк: «Люди не осознают, насколько трудно мне было вернуться»
11:49 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Нас лишили того, что мы заслужили»
11:04 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Плакал от счастья, когда «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов»
10:45 · Англия. Кубок лиги
Хендерсон: «Мы отдадим все, чтобы победить «Челси» в финале Кубка лиги»
10:12 · Англия. Премьер-лига
Ряд европейских грандов нацелились на защитника «Севильи» Кунде, желая заполучить игрока летом
Все новости
Рекомендуем