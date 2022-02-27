«Лидс» закончил переговоры с Маршем, который станет новым главным тренером команды

Английский «Лидс» близок к подписанию контракта с новым главным тренером после увольнения с этого поста Марсело Бьелсы. Новым менеджером «лебедей» станет Джесси Марш. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, стороны уже достигли устных договорённостей, и осталось лишь всё зафиксировать документально. Это может быть оформлено в течение ближайших часов.

«Лидс» занимает 16-е место в английской Премьер-лиге, имея в активе 23 очка. У команды всего 2 очка преимущества над находящимся в зоне вылета «Бёрнли».

48-летний американец Джесси Марш начал свою тренерскую карьеру в 2010 году на родине. В Европе начал работать с 2018 года. Тренировал австрийский «Ред Булл Зальцбург» и немецкий «РБ Лейпциг».