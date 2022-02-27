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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» объявил об увольнении Бьелсы

27 Февраля 2022 • 14:17 Комментировать
Лидс
0:4
Тоттенхэм
окончен

Английский «Лидс» объявил об увольнении Марсело Бьелсы с поста главного тренера команды. Причиной такого решения клуба стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне, особенно в последнее время.

«Лидс» проиграл последние 4 матча с общим счётом 2:17, из-за чего оказался на грани попадания в зону вылета, а возвращение в Чемпионшип совершенно не входит в планы «лебедей».

66-летний аргентинский специалист возглавлял «Лидс» с 2018 года. В сезоне 2019/2020 Бьелсе удалось вывести «Лидс» в Премьер-лигу впервые за последние 16 лет. Основным кандидатом в преемники Марсело Бьелсы журналисты называют Джесси Марша, ранее работавшего с «РБ Лейпцигом».

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Лидс Марсело Бьелса
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