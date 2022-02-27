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Левандовски: «Холанн и Мбаппе – талантливые ребята, но они не будут доминировать, как Месси и Роналду»

27 Февраля 2022 • 14:11 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о молодых звёздах современного футбола – норвежце Эрлинге Холанне и французе Килиане Мбаппе, которые выступают за дортмундскую «Боруссию» и парижский «ПСЖ» соответственно.

Некоторые считают, что Холанн и Мбаппе в будущем будут доминировать в мировом футболе, точно так же, как это долгие годы делали Лионель Месси и Криштиану Роналду. Но у Левандовски иные мысли на этот счёт, и поляк полагает, что в ближайшее десятилетие будет немало игроков, которые способны претендовать на звание лучшего футболиста мира.

«Холанн и Мбаппе – талантливые ребята. Но через несколько лет могут появиться новые игроки, которые их догонят. Не думаю, что они смогут доминировать столько времени, как Месси и Роналду», – приводит слова Роберта Левандовски Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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