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«Челси» выпустил официальное заявление о событиях на территории Украины

27 Февраля 2022 • 13:35 Комментировать

Пресс-служба лондонского «Челси» выступила с официальным заявлением о событиях на территории Украины. Клуб обозначил свою позицию после того, как Роман Абрамович передал управление попечителям благотворительного фонда.

«Ситуация в Украине - ужасающая и невообразимая. Все в «Челси» мыслями с каждым в Украине. Все в клубе молятся за мир», - сказано в сообщении лондонского клуба.

Напомним, что после начала военной операции на территории Украины, отдельные игроки «синих», а также главный тренер команды Томас Тухель высказывали свою позицию, однако клуб официальных комментариев не давал.

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Челси Украина
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