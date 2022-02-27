Пирс Морган раскритиковал Абрамовича после того, как он отказался от «Челси»

Британский журналист Пирс Морган жестко раскритиковал российского бизнесмена Романа Абрамовича после того, как он принял решение отказаться от лондонского «Челси». О своем шаге предприниматель рассказал 26 февраля.

По мнению Моргана, Абрамовичу нужно запретить владеть каким-либо футбольным клубом в Англии, если он не обозначит свою позицию по происходящему на территории Украины.

Морган заявил, что отказ от сотрудничества с «Челси» - недостаточный шаг со стороны Романа Абрамовича.

В «Челси» также готовятся к возможным репутационным потерям в связи с тем, что клуб долгое время имел отношения с россиянином.