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Пирс Морган раскритиковал Абрамовича после того, как он отказался от «Челси»

27 Февраля 2022 • 13:27 Комментировать

Британский журналист Пирс Морган жестко раскритиковал российского бизнесмена Романа Абрамовича после того, как он принял решение отказаться от лондонского «Челси». О своем шаге предприниматель рассказал 26 февраля.

По мнению Моргана, Абрамовичу нужно запретить владеть каким-либо футбольным клубом в Англии, если он не обозначит свою позицию по происходящему на территории Украины.

Морган заявил, что отказ от сотрудничества с «Челси» - недостаточный шаг со стороны Романа Абрамовича.
В «Челси» также готовятся к возможным репутационным потерям в связи с тем, что клуб долгое время имел отношения с россиянином.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Пирс Морган
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