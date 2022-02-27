Ван Дейк: «Плакал от счастья, когда «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов»

20-летний полузащитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал о промежуточных итогах своей профессиональной футбольной карьеры. Слова игрока приводит Daily Mail.

По словам футболиста, в данный момент он понимает, что может работать для того, чтобы стать лучше. Ван Дейк отметил, что он готов выкладываться полностью для того, чтобы достичь успеха с командой, цвета которой он защищает. Своими титулами футболист очень гордится.

«Плакал от счастья, когда «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и АПЛ», - сказал ван Дейк.

Полузащитник добавил, что в детстве во время просмотра футбольных матчей, он не мог подумать о том, что сам будет выигрывать трофеи и станет капитанов сборной Нидерландов.