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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ряд европейских грандов нацелились на защитника «Севильи» Кунде, желая заполучить игрока летом

27 Февраля 2022 • 10:12 Комментировать
Севилья
...
Бетис
2.20 3.05 3.65
Через 6 ч. 41 мин.

Несколько топ-клубов Европы готовы включиться в борьбу за подписание защитника испанской «Севильи» Жюля Кунде. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг, представляющий Sky Germany.

По словам инсайдера, с представителями Кунде уже связались испанские «Барселона» и «Реал», а также английский «Челси». Немецкая «Бавария» в данный момент не рассматривает возможности подписать футболиста.

23-летний Кунде выступает за «Севилью» с 2019 года. Он был выкуплен у «Бордо» за 25 миллионов евро. В данный момент рыночная стоимость игрока, по версии Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро. Контракт Жюля с «Севильей» рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Барселона Севилья Жюль Кунде
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