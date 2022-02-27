Ряд европейских грандов нацелились на защитника «Севильи» Кунде, желая заполучить игрока летом

Несколько топ-клубов Европы готовы включиться в борьбу за подписание защитника испанской «Севильи» Жюля Кунде. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг, представляющий Sky Germany.

По словам инсайдера, с представителями Кунде уже связались испанские «Барселона» и «Реал», а также английский «Челси». Немецкая «Бавария» в данный момент не рассматривает возможности подписать футболиста.

23-летний Кунде выступает за «Севилью» с 2019 года. Он был выкуплен у «Бордо» за 25 миллионов евро. В данный момент рыночная стоимость игрока, по версии Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро. Контракт Жюля с «Севильей» рассчитан до 2024 года.