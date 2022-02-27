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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель: «Я был бы счастлив проиграть матч, если бы это помогло Украине»

27 Февраля 2022 • 09:52 Комментировать

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал ситуацию в Украине и ее последствия для клуба. Напомним, что владельцем «Челси» был российский бизнесмен Роман Абрамович.

26 февраля Абрамович выступил с заявлением о том, что он отказывается руководить футбольным клубом.

Томас Тухель во время предматчевой пресс-конференции отметил, что сейчас, когда его команде предстоит встретиться с «Ливерпулем» в финале Кубка лиги, он был бы рад проиграть, если бы это поражение помогло завершить события на территории Украины.

Специалист понимает, что в Англии «Челси» может столкнуться с волной негатива из-за сотрудничества с россиянином, но сам он старается поддержать игроков в сложившейся ситуации.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Томас Тухель
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